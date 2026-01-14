Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 19vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Ereignisse spitzen sich zu. Die Ghost Rockers erfahren von der berüchtigten Goldschlangen-Bande, die für den Diebstahl des legendären „Giftkelchs von Florenz“ verantwortlich ist. Die Hinweise verdichten sich, dass Brandons Mutter Mitglied dieser Bande gewesen sein könnte. Mila gerät unterdes in die Gefangenschaft des Campingplatz-Besitzers. Als Brandon sie nicht mehr erreichen kann, macht er sich auf, um sie zu befreien.

Studio 100 International
