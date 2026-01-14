Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Ganz der Papa

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 6vom 14.01.2026
Ganz der Papa

Ganz der PapaJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 6: Ganz der Papa

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jonas erkennt, dass seine Freundin Mila etwas auf dem Herzen hat. Doch jeder Versuch, mit ihr darüber zu sprechen, wird von ihr brüsk zurückgewiesen. Und dann entdeckt Jonas auch noch, dass sich Mila hinter seinem Rücken mit Brandon trifft. Er ahnt nicht, dass die beiden durch die Schicksale ihrer Eltern enger verbunden sind, als sie bislang ahnten. Brandon findet schließlich heraus, dass seine Mutter getötet wurde.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen