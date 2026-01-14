Ghost Rockers
Folge 6: Ganz der Papa
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jonas erkennt, dass seine Freundin Mila etwas auf dem Herzen hat. Doch jeder Versuch, mit ihr darüber zu sprechen, wird von ihr brüsk zurückgewiesen. Und dann entdeckt Jonas auch noch, dass sich Mila hinter seinem Rücken mit Brandon trifft. Er ahnt nicht, dass die beiden durch die Schicksale ihrer Eltern enger verbunden sind, als sie bislang ahnten. Brandon findet schließlich heraus, dass seine Mutter getötet wurde.
