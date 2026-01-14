Der Giftkelch von FlorenzJetzt kostenlos streamen
Ghost Rockers
Folge 18: Der Giftkelch von Florenz
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Lauren schließt sich mit Jules in einen Saal der Schule ein und gibt vor, den Schlüssel nicht mehr zu finden, damit sie die Nacht mit ihm verbringen kann. Alex nimmt sich inzwischen noch einmal alle Gegenstände vor, die die Ghost Rockers auf dem Campingplatz gefunden haben. Dabei findet er einen Hinweis auf den „Giftkelch von Florenz“. Als Mila den Fundort noch einmal aufsucht, entdeckt sie in einem Büro Zeitungsartikel über den Kelch, der vor längerer Zeit aus einem Museum gestohlen wurde.
