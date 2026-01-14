Ghost Rockers
Folge 3: Gegenwind
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jimmy möchte unbedingt bei dem Musical-Wettbewerb teilnehmen und bei einem selbst geschriebenen Stück Regie führen. Doch ausgerechnet Lauren und Alex bewerben sich ebenfalls und werden so zu seinen Konkurrenten. In der Tanzklasse erhalten die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, eine Choreographie über ihre Familienwurzeln einzustudieren. Dies bringt Brandon dazu, mehr über seine Mutter herausfinden zu wollen, die starb, als er noch klein war.
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