Ghost Rockers
Folge 4: Helenas Sohn
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mila vertraut sich Charlie an. Gemeinsam versuchen sie, mehr über die Vergangenheit ihres Vaters herauszufinden. Dazu holen sie sich die Hilfe der Geister der Freebirds, allerdings ohne die anderen Bandmitglieder darüber zu informieren. Die Texte des neuen Songs lassen sich so interpretieren, dass Milas Vater tatsächlich unschuldig im Gefängnis saß. Doch dann taucht eine alte Tonbandaufnahme auf, die anderes vermuten lässt.
