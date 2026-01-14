Ghost Rockers
Folge 13: Ein neuer Wind
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Als Direktorin Vanderbilt mitbekommt, dass ihre Schülerinnen und Schüler sie für zu nachsichtig halten, zieht sie andere Saiten auf und lässt jeweils zwei von ihnen für eine Tanzperformance zusammenarbeiten. Wer bei dieser Prüfung durchfällt, fliegt von der Akademie. Brandon schwelgt in der Zwischenzeit in Erinnerungen, als er einen Limerick findet, den seine Mutter über ihn gedichtet hat. Dabei ahnt er nicht, dass sich in dem Text ein wichtiger Hinweis befindet.
