Aus und vorbei

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 20vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Lauren kann immer noch nicht verwinden, dass Jules ihren Reizen nicht erlegen ist. Bis Alex ihr erzählt, dass der neue Schüler nur auf Jungs steht. Inzwischen müssen Jonas und Mila in der entscheidenden Prüfung ihre Theaterszene aufführen. Und das kurz nachdem Jonas entdeckt hat, wie Mila und Brandon sich geküsst haben. Die restlichen Mitglieder der Ghost Rockers befürchten, dass durch die bevorstehende Trennung der beiden auch die Band auseinanderbricht.

