Ghost Rockers
Folge 2: Gefälschte Beweise
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nach langer Zeit sieht Mila ihren Vater wieder und stürzt die Sängerin dadurch in eine tiefe Krise. Manuel ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und behauptet, zu Unrecht verurteilt worden zu sein. Bevor er wieder abtaucht, möchte er seine Tochter von seiner Unschuld überzeugen. Mila jedoch weiß nicht, was sie glauben soll. Inzwischen informiert Direktorin Vanderbilt die DAM über den Musical-Wettstreit. Jimmy ist Feuer und Flamme und hat bereits viele Ideen für ein selbst geschriebenes Stück.
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