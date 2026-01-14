Ghost Rockers
Folge 8: Seelenverwandte
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Alex und Charlie ahnen, dass Lauren hinter den Sabotageakten des „Titanic“-Musicals steckt, und versuchen alles, um sie zu überführen. Brandon und Mila finden indes heraus, dass Brandons Mutter ebenfalls an der DAM-Akademie studiert hat. Als sie persönliche Unterlagen durchforsten, stellt sich heraus, dass Brandons Mutter mit Milas Vater sehr gut befreundet war. Ihm hat sie anvertraut, dass sie große Angst hat. Doch vor was?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick