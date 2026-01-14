Ghost Rockers
Folge 26: Mein heiles Leben
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Milas Vater kann nicht mehr in der Akademie bleiben. Es gelingt ihr gerade noch rechtzeitig, ihn zu warnen, bevor er von der Polizei entdeckt wird. Charlie indes ist eifersüchtig auf Fanny. Um ihren Emotionen freien Lauf zu lassen erfindet sie ihr Alter Ego Larchie, eine Bauchrednerpuppe. Doch diese kommt bei ihren Freunden alles andere als gut an. Währenddessen stellt Jules Mutter ihren Sohn vor die Wahl. Wenn er die Finger von Alex lässt, schenkt sie ihm ein Stipendium in Australien.
