Ghost Rockers

Mein heiles Leben

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 26vom 14.01.2026
Mein heiles Leben

Mein heiles LebenJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 26: Mein heiles Leben

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Milas Vater kann nicht mehr in der Akademie bleiben. Es gelingt ihr gerade noch rechtzeitig, ihn zu warnen, bevor er von der Polizei entdeckt wird. Charlie indes ist eifersüchtig auf Fanny. Um ihren Emotionen freien Lauf zu lassen erfindet sie ihr Alter Ego Larchie, eine Bauchrednerpuppe. Doch diese kommt bei ihren Freunden alles andere als gut an. Währenddessen stellt Jules Mutter ihren Sohn vor die Wahl. Wenn er die Finger von Alex lässt, schenkt sie ihm ein Stipendium in Australien.

