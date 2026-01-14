Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 33vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jimmy spielt Charlie einen neuen, romantischen Song vor, den er bei seinem Theaterstück aufführen will. Dabei kommen sich die beiden näher. Und auch Alex und Jules finden wieder zueinander. In der Zwischenzeit wird Mila während ihres Einbruchs in der Villa des Unternehmers Silva unerwartet vor neue Probleme gestellt. Ein unbekannter Buchstabencode schützt den Safe vor ihrem Zugriff. Hat der Code etwas mit den „Drei Musketieren“ zu tun, deren Bild sich über dem Safe befindet?

Studio 100 International
