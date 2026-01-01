Hawaii Five-0
Folge 1: Yo-Ho, Yo-Ho
43 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 16
Das Team von Five-0 wird durch einen Mordfall in die Suche nach einem Piratenschatz verwickelt: Das Gold soll angeblich auf O'ahu versteckt sein und schon viele das Leben gekostet haben. Als Jerry Hinweise auf den Schatz findet, gerät das Team in eine riskante Jagd nach dem Vermögen. Kono und Adam genießen unterdessen ihre Flitterwochen. Doch das Glück währt nicht lange, denn Gabriel erscheint auf der Bildfläche und ist auf Adams Vermögen aus.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren