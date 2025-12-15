Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Eine haarige Angelegenheit

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 16
Eine haarige Angelegenheit

Eine haarige AngelegenheitJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 16: Eine haarige Angelegenheit

42 Min.Ab 12

Steve braucht dringend einen Anwalt für seinen Informanten Sang Min - und engagiert seinen Frisör Odell Martin, der auch eine Anwaltslizenz hat. Er soll Sang Min aus einer Mordanklage rausboxen. Der Ex-Knacki hat angeblich den Menschenhändler James Lam erschossen, den Five-0 mit seiner Hilfe schnappen wollte. Odell weigert sich zunächst, den Fall zu übernehmen, willigt aber schließlich ein - und zieht einige Asse aus dem Ärmel, um das Gericht von Sang Mins Unschuld zu überzeugen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen