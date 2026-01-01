Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Unglück im Glück

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 14
Unglück im Glück

Unglück im GlückJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 14: Unglück im Glück

41 Min.Ab 12

Am Valentinstag wird eine Frau in einem Haus niedergeschossen, das Ehebrechern als Treffpunkt dient. Zunächst sieht es so aus, als habe der eifersüchtige Ehemann seine untreue Gattin in flagranti erwischt. Doch Five-0 findet bald heraus, dass das Opfer gleichzeitig Täterin ist - und nicht alleine agiert. Während der anschließenden Observation des Komplizen erzählt sich das Team seine peinlichsten Valentinstagsgeschichten ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen