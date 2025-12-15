Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Iron Man

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 20
Iron Man

Iron ManJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 20: Iron Man

41 Min.Ab 12

Five-0 wird in eine Exportfirma gerufen, in der ein Nachtwächter erschossen wurde. Jerry wittert sofort eine Verschwörung und behält sogar Recht: Die Firma ist eine Tarnung für ein High-Tech-Rüstungsunternehmen, das einen unzerstörbaren Schutzanzug entwickelt hat. Der wurde gestohlen. Hauptverdächtig ist der ehemalige Entwickler Hugh Foster, der bereits Firmeninterna verraten hat, erwischt wurde und nun pleite ist ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen