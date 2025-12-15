Hawaii Five-0
Folge 20: Iron Man
41 Min.Ab 12
Five-0 wird in eine Exportfirma gerufen, in der ein Nachtwächter erschossen wurde. Jerry wittert sofort eine Verschwörung und behält sogar Recht: Die Firma ist eine Tarnung für ein High-Tech-Rüstungsunternehmen, das einen unzerstörbaren Schutzanzug entwickelt hat. Der wurde gestohlen. Hauptverdächtig ist der ehemalige Entwickler Hugh Foster, der bereits Firmeninterna verraten hat, erwischt wurde und nun pleite ist ...
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
