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Hawaii Five-0

Mein liebster Feind

Kabel EinsStaffel 6Folge 13vom 15.12.2025
Mein liebster Feind

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Hawaii Five-0

Folge 13: Mein liebster Feind

42 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Grover ist immer noch besessen davon, dass sein ehemaliger Partner Clay Maxwell seine Ehefrau getötet hat, um mit seiner Geliebten Leann ein neues Leben zu beginnen. Daher reist er nach Chicago, um endlich die Wahrheit aus Clay herauszupressen. Auf Hawaii liefern sich seine Kollegen unterdessen ein kleines Wettrennen: Wer zuerst im Revier ist, wird von den Verlierern zum Essen eingeladen. Doch Chin und Kono kommen nie an ...

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