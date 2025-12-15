Hawaii Five-0
Folge 13: Mein liebster Feind
42 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Grover ist immer noch besessen davon, dass sein ehemaliger Partner Clay Maxwell seine Ehefrau getötet hat, um mit seiner Geliebten Leann ein neues Leben zu beginnen. Daher reist er nach Chicago, um endlich die Wahrheit aus Clay herauszupressen. Auf Hawaii liefern sich seine Kollegen unterdessen ein kleines Wettrennen: Wer zuerst im Revier ist, wird von den Verlierern zum Essen eingeladen. Doch Chin und Kono kommen nie an ...
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: CBS International Television
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