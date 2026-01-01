Hawaii Five-0
Folge 10: Ohne Deckung
42 Min.Ab 16
Der Lokalmatador im Boxen, Luke Nakano, steht vor einem Kampf gegen den amtierenden Weltmeister Devon Haynes. Beim Wiegen pöbelt Nakanos Bruder Ben Haynes vor laufender Kamera an - kurz darauf ist er tot. Die Spur führt zu einer Bar, in der der Ex-Häftling am Abend zuvor mit zwei dubiosen Gestalten war. Wie sich herausstellt, arbeiten die beiden für Waincroft, der im Rahmen des Boxkampfes eine ganz spezielle Mission verfolgt.
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
