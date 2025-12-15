Hawaii Five-0
Folge 17: Das Schmetterlingstattoo
42 Min.Ab 16
Ein junger Mann wird von einem Auto angefahren und ins Krankenhaus gebracht. Doch zu einer Behandlung kommt es nicht - im OP bringt ihn die vermeintliche Chirurgin um. Sie hatte es offenbar auf einen Gegenstand abgesehen, denn das Opfer im Unterleib trug. Five-0 findet heraus, dass es sich um einen USB-Stick handelte, den der Tote wohl von dem Cyber-Strategen Chris Dalton erhalten hatte. Unterdessen hat Five-0 herausgefunden, dass Bundesstaatsanwalt Coughlin hinter ihnen her
