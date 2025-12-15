Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 9
Folge 9: Professor Danno

42 Min.Ab 12

Danny muss undercover als Professor an die Universität von Oahu, um den Mord an Professor Thomas aufzuklären. Jemand hat den höchst unbeliebten Dozenten getötet und einer Gruppe Schweine zum Fraß vorgeworfen. Five-0 vermutet den Täter unter den Studenten. Um besseren Zugang zu den jungen Leuten zu bekommen, wird Eric als einer von ihnen eingeschleust. Schon bald hat das Team einige Verdächtige im Visier.

