Hawaii Five-0
Folge 4: Blütenpracht
43 Min.Ab 12
Ein Hippie-Pärchen findet im Waldschutzgebiet die Leiche eines alten Mannes. Um ihn herum liegen jede Menge Geldscheine, die die jungen Leute einsammeln. Dummerweise sind es Blüten, und sie werden beim Kauf eines Nobelautos verhaftet. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Toten um den seit 30 Jahren verschwundenen Immobilienmogul Harrison Crane. Doch was wollte er mit so viel Geld im Wald? Und wer hat ihn getötet?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren