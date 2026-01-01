Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 3
Folge 3: Der tote Taucher

42 Min.Ab 12

Beim Schnorcheln wird ein Mann durch einen Schuss aus einer Waffe getötet, die er am Meeresgrund gefunden hat. Bereits vor einigen Wochen wurde ein Mordopfer an den Strand gespült, das durch dieselbe Waffe umkam. Eine erste Spur führt zu Eddie Brooks, der als Strohmann Waffen für Kriminelle besorgt. Die Mordwaffe verkaufte er an das Mordopfer - einen gewissen Miko Moseley, der offenbar ein Trickbetrüger war und jemanden nachhaltig verärgert hat ...

