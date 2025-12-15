Hawaii Five-0
Folge 15: Der Parkplatzwächter
42 Min.Ab 12
Der verstörte Neil bringt den tödlich verletzten Mark Walker in die Notaufnahme. Wie sich herausstellt, ist der junge Mann Autist und Mark war sein einziger Freund. Steve versucht, von Neil etwas über die Todesumstände zu erfahren, doch er sagt, er dürfe nichts sagen. Die Ermittlungen von Five-0 ergeben, dass Mark und Neil in eine kriminelle Aktion verwickelt waren, die mit ihrem Arbeitsplatz zusammenhängt - einem Parkhaus, das direkt neben einer Bank steht ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Copyrights:© CBS International Television
