Hawaii Five-0
Folge 13: Unter Wasser
42 Min.Ab 16
Eine Leiche wird an den Strand gespült. Wie sich herausstellt, ist der Mann implodiert und kam vom Grund des Meeres. Die Polizisten folgern, dass das nur durch einen schnellen und großen Druckabfall passiert sein konnte. Doch wie kam er da hin und vor allem wieso war er dort?
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
