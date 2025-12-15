Hawaii Five-0
Folge 19: Der falsche Fensterputzer
42 Min.Ab 16
Das Team wird zu einem neuen Fall gerufen. Ein Fensterputzer ist abgestürzt. Da die Seile durchtrennt wurden, geht man von Mord aus. Doch die Firma, bei der er angab, zu arbeiten, gibt es nicht. Das große Geheimnis ist also seine Identität und die Spuren führen zu politischen Aktivisten und Künstlern in Nicaragua.
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS Television
