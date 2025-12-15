Hawaii Five-0
Folge 9: Das letzte Kapitel
43 Min.Ab 12
Ein Mord vor laufender Kamera, doch der Mörder bleibt unerkannt. Die Agents werden auf einen selbsternannten Helden aufmerksam, der das Verbrechen auf den Straßen von Hawaii auf eigene Faust bekämpft. Ist der Mann im Superhelden-Kostüm zu einem Mord fähig oder ist es doch eher Schein als Sein?
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
