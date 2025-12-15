Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Hitzewelle

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 3
Hitzewelle

HitzewelleJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 3: Hitzewelle

41 Min.Ab 16

Eine Hitzewelle reizt seit Tagen die Gemüter ohne Sicht auf Besserung. Ausgerechnet bei Temperaturen um die 40 Grad sind Steve und Danny auf der Suche nach einer Frau, der vorgeworfen wird, unter falscher Identität zu leben und zwei Polizisten getötet zu haben. Ob es ihnen gelingt, die Kriminelle rechtzeitig zu fassen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen