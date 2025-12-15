Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Staffel 9Folge 7
Folge 7: Große Träume

42 Min.Ab 16

Steve trifft bei einer Restauranteröffnung auf einen alten Freund seines verstorbenen Großvaters, der ihm erzählt, dass auch Steven McGarret Senior den Wunsch hatte, als Detective zu arbeiten. Er übergibt Steve Unterlagen zu einem ungeklärten Fall rund um den berühmten hawaiianischen Polizisten Chang Apana. Die Geschehnisse beschäftigen Steve dermaßen, dass er sogar davon träumt und glaubt, den Fall gelöst zu haben ...

