Hawaii Five-0
Folge 7: Große Träume
42 Min.Ab 16
Steve trifft bei einer Restauranteröffnung auf einen alten Freund seines verstorbenen Großvaters, der ihm erzählt, dass auch Steven McGarret Senior den Wunsch hatte, als Detective zu arbeiten. Er übergibt Steve Unterlagen zu einem ungeklärten Fall rund um den berühmten hawaiianischen Polizisten Chang Apana. Die Geschehnisse beschäftigen Steve dermaßen, dass er sogar davon träumt und glaubt, den Fall gelöst zu haben ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS Television
