Hawaii Five-0
Folge 15: Sturm im Paradies
42 Min.Ab 16
Für Hawaii wird eine Hurrikan-Warnung ausgegeben, vorsorglich werden einige Gebiete evakuiert. Infolgedessen kommen bei Danny seine Ex-Frau und sein Sohn unter. Währenddessen werden Tani und Junior damit beauftragt, den Katastrophenschutz bei der Suche nach Zivilisten zu unterstützen. Doch manche wollen sich nicht in die Schutzräume bringen lassen ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
