Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Sturm im Paradies

Kabel EinsStaffel 9Folge 15
Sturm im Paradies

Sturm im ParadiesJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 15: Sturm im Paradies

42 Min.Ab 16

Für Hawaii wird eine Hurrikan-Warnung ausgegeben, vorsorglich werden einige Gebiete evakuiert. Infolgedessen kommen bei Danny seine Ex-Frau und sein Sohn unter. Währenddessen werden Tani und Junior damit beauftragt, den Katastrophenschutz bei der Suche nach Zivilisten zu unterstützen. Doch manche wollen sich nicht in die Schutzräume bringen lassen ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
Kabel Eins
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen