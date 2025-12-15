Hawaii Five-0
Folge 5: Eine schaurige Nacht
42 Min.Ab 16
Unfreiwillige Zeugin? Nachdem hinter einer Kirche eine Tote aufgefunden wird, erschaudert das Five-O-Team, als es erfährt, dass ein kleines Mädchen ein Bild vom Tatort malte, noch bevor dieser entdeckt wurde. Was weiß sie vom Verbrechen und welche Rolle spielt ihre Freundin Molly dabei?
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS Television
