Hawaii Five-0
Folge 17: Zerrissen
42 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 16
Ein spektakulärer Banküberfall ruft das Five-O-Team auf den Plan: Die Gangsterbande, die bei dem Coup den Bankmanager hinrichtet, eine Beute in Millionenhöhe macht und unversehrt davonkommt, scheint seine kriminellen Machenschaften professionell zu betreiben. Als Junior eine Zeugin befragt, die er privat kennt, kommen Tatsachen ans Licht, die er vor seinen Kollegen verheimlicht ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-10: CBS International Television & © Season 10: CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren