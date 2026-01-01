Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 9Folge 8
42 Min.Ab 12

Lous Stimmung ist angespannt, denn seine Eltern und sein Bruder sind zu Thanksgiving auf der Insel. Während er mit seinem Bruder beim Kochen wetteifert, muss der Rest des Ermittler-Teams einen merkwürdigen Einbruch aufklären: Ein Haus, zwei Räuber - doch beide sind unabhängig voneinander eingestiegen. Was ist in diesem Haus, dass es gleich mehrere Kriminelle gleichzeitig ausrauben wollen?

