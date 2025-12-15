Hawaii Five-0
Folge 14: Ein Zeichen
40 Min.Ab 16
Flippa hat einen Auftritt bei einem hawaiianischen Festival mit seinem Kumpel Luka. Als dieser zu spät ist, ruft Flippa ihn an und muss zuhören, wie sein Freund stirbt. Was hat der Psychologe und Musiker für ein dunkles Geheimnis, das jemanden veranlasst, ihn zu ermorden? Oder war es doch nur ein schiefgelaufener Autodiebstahl?
