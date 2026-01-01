Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 9Folge 6
Folge 6: Nach eigenen Regeln

42 Min.Ab 16

McGarrett wird eine Hiobsbotschaft überbracht: Sein alter Freund aus Navy-Zeiten ist in einem Flugzeug verunglückt. Der Clou: Einzig ein Baby hat überlebt! Was hat es damit auf sich? Obwohl sich McGarrett heraushalten soll, geht er der Sache nach, überschreitet dabei Grenzen und wird sogar verhaftet ...

Kabel Eins
