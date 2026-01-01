Hawaii Five-0
Folge 21: Katzenjammer
41 Min.Ab 16
Steve und Danny werden zur Testamentseröffnung von Agnes Miller geladen, einer Katzenmama, in deren Wohnung die beiden vor Jahren eine Observierung durchgeführt hatten. Die Frage ist: Wer wird der neue Katzenbesitzer? Derweil trifft ein neuer Fall ein: Ein Mann wird entführt und bei lebendigem Leibe in einem Krematorium verbrannt. Wie sich herausstellt, handelt es sich um einen Privatdetektiv, der auf der Suche nach einer Frau war, die bereits vor 20 Jahren verschwunden ist ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
