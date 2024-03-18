Von Fortschritten und RückschrittenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 21: Von Fortschritten und Rückschritten
70 Min.Folge vom 18.03.2024Ab 12
Die vorletzte Entscheidungszeremonie steht an. Nachdem Booka und Brett ihre Beziehung auf der Dinnerparty vor allen Anwesenden beendet haben, sind die Experten auf die endgültige Entscheidung der beiden gespannt. Die Ehe von Melissa und Bryce nimmt auch eine unerwartete Wendung, die jeden im Raum schockiert.
