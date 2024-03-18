Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Von Fortschritten und Rückschritten

sixxStaffel 8Folge 21vom 18.03.2024
Von Fortschritten und Rückschritten

Von Fortschritten und RückschrittenJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 21: Von Fortschritten und Rückschritten

70 Min.Folge vom 18.03.2024Ab 12

Die vorletzte Entscheidungszeremonie steht an. Nachdem Booka und Brett ihre Beziehung auf der Dinnerparty vor allen Anwesenden beendet haben, sind die Experten auf die endgültige Entscheidung der beiden gespannt. Die Ehe von Melissa und Bryce nimmt auch eine unerwartete Wendung, die jeden im Raum schockiert.

