Achterbahnfahrt hoch dreiJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 29: Achterbahnfahrt hoch drei
80 Min.Folge vom 19.04.2024Ab 12
Der Zeitpunkt für die Erneuerung der Eheversprechen ist gekommen. Die ersten drei Paare müssen sich nun gut überlegen, ob sie ihre Ehe im wahren Leben fortführen wollen. Alana hat große Zweifel, ob ihre Beziehung mit Jason außerhalb des Experiments funktionieren kann. Auch Melissa ist sich unsicher, wie sie sich entscheiden soll. Wird die junge Frau auf ihr Herz oder ihren Kopf hören?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick