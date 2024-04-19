Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Achterbahnfahrt hoch drei

sixxStaffel 8Folge 29vom 19.04.2024
Achterbahnfahrt hoch drei

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 29: Achterbahnfahrt hoch drei

80 Min.Folge vom 19.04.2024Ab 12

Der Zeitpunkt für die Erneuerung der Eheversprechen ist gekommen. Die ersten drei Paare müssen sich nun gut überlegen, ob sie ihre Ehe im wahren Leben fortführen wollen. Alana hat große Zweifel, ob ihre Beziehung mit Jason außerhalb des Experiments funktionieren kann. Auch Melissa ist sich unsicher, wie sie sich entscheiden soll. Wird die junge Frau auf ihr Herz oder ihren Kopf hören?

sixx
