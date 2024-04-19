Tiefschlag und HöhenflugJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 30: Tiefschlag und Höhenflug
68 Min.Folge vom 19.04.2024Ab 12
Die letzten drei Paare bereiten sich auf die Erneuerung der Eheversprechen vor. Georgia hat große Zweifel, ob Liam ihren glamourösen Lebensstil akzeptieren kann. Trotz der vielen Gemeinsamkeiten lebt das Paar in verschiedenen Welten. Rebeccas und Jakes Zeit war geprägt von ständigen Höhen und Tiefen. Jake ist verliebt und will der Ehe eine Chance geben, doch Rebecca ist unsicher, ob sie für ihren Mann echte Gefühle hat.
