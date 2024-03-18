Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 22: Zoff im Traumresort
60 Min.Folge vom 18.03.2024Ab 12
Die Paare fahren gemeinsam in ein Resort. Das Ziel ist es, die Beziehungen zu stärken und in einem anderen Umfeld ihre Zeit miteinander zu verbringen. Melissa und Bryce kapseln sich von Anfang an von der ganzen Gruppe ab. Booka und Brett schlafen in getrennten Zimmern. Brett will den Retreat nutzen, um sich seiner Ehefrau erneut zu nähern und den Streit in Ruhe zu klären. Wird er sein Vorhaben in die Tat umsetzen?
