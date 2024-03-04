Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 18: Die Feedback-Woche
64 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
Die Pärchen erwartet eine Überraschung: Sie sprechen mit ihren Familien und Freunden per Video-Anruf. Die Verwandten haben im Voraus die Ausschnitte der Entscheidungszeremonien angeschaut. Sie kommentieren die Geschehnisse und das Verhalten ihrer Liebsten. Nach einem Streit steht die Ehe zwischen Rebecca und Jake auf der Kippe. Das Gespräch mit Rebeccas Mutter verschlimmert die Situation und Jake überlegt, die Beziehung zu beenden.
