Klartext mit den Experten
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 17: Klartext mit den Experten
66 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 6
Die Paare machen sich auf den Weg zu einer weiteren Entscheidungszeremonie. Die Experten sprechen offen Probleme jedes einzelnen Pärchens an und geben ihnen Tipps mit auf den weiteren Weg. Es entstehen hitzige Diskussionen - und eine Ehe geht zu Bruch. Welches Paar entscheidet sich, das Experiment zu verlassen?
