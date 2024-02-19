Die ÜberraschungshochzeitenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 14: Die Überraschungshochzeiten
73 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 6
Die sechs übrig gebliebenen Paare werden spontan auf zwei Hochzeiten eingeladen. Die Experten haben zwei weitere Matches gebildet, die sich zum ersten Mal vor dem Altar begegnen. Kerry und Johnny haben eine Gemeinsamkeit: Sie waren bereits verheiratet. Georgia und Liam finden sich auf Anhieb sympathisch. Allerdings verbirgt Liam ein Geheimnis, welches er seiner Braut schnellstmöglich offenbaren will. Doch er fürchtet die Reaktion seiner Auserwählten.
