Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 16: Die Neulinge
65 Min.Folge vom 26.02.2024Ab 6
Die nächste Dinnerparty steht an und die drei neuen Pärchen lernen die anderen Kandidaten kennen. Es geht das Gerücht um, dass Bryce außerhalb des Experiments eine Freundin hat. Es entsteht eine hitzige Diskussion, doch er streitet alle Vorwürfe ab. Obwohl Melissa zu ihrem Ehemann steht, belastet sie die Situation. Zudem fliegen die Fetzen zwischen Joanne und James.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick