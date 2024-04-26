Finale mit PaukenschlagJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 32: Finale mit Paukenschlag
86 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12
Zwei Monate nach der Erneuerung der Eheversprechen empfangen die Experten die Kandidaten zu einem großen Wiedersehen. Dabei werden Rückblicke von den jeweiligen Hochzeiten und der gemeinsamen Zeit der Pärchen gezeigt. Zudem werden die Beziehungen der einzelnen Paare analysiert und besprochen. Dabei wird ein Geheimnis von Rebecca gelüftet, womit keiner gerechnet hat.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick