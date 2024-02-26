Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Der sanfte Riese

sixxStaffel 8Folge 15vom 26.02.2024
Der sanfte Riese

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 15: Der sanfte Riese

75 Min.Folge vom 26.02.2024Ab 6

Während für die zwei frischvermählten Pärchen die Flitterwochen anstehen, bereitet sich ein weiteres Paar auf seine Hochzeit vor. Jamie und Chris hoffen in dem Experiment ihre große Liebe zu finden. Doch als die Braut ihren Bräutigam zum ersten Mal vor dem Altar sieht, wirkt sie sichtlich enttäuscht. Jamie ist nicht ihr Typ: Er hat Tattoos, trägt ein Nasenpiercing und seine Frisur gefällt der Blondine auch nicht. Wird sie ihm dennoch eine Chance geben?

