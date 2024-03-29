Dinnerparty mit KnalleffektJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 24: Dinnerparty mit Knalleffekt
61 Min.Folge vom 29.03.2024Ab 12
Eine weitere Dinnerparty steht an und die Kandidaten beschäftigt nur ein Thema: Wird sich Bryce bei Rebecca für sein unangemessenes Verhalten entschuldigen? Die Stimmung kühlt deutlich ab, als Melissa und ihr Ehemann den Raum betreten. Währenddessen hadert Alana mit sich selbst: Sie weiß von Jason, dass Bryce über seine Ehefrau gelästert hat. Wird die junge Frau Melissa die vertrauliche Information erzählen und damit ihre Ehe aufs Spiel setzen?
