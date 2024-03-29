Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 23vom 29.03.2024
63 Min.Folge vom 29.03.2024Ab 12

Nach dem großen Streit beim vorigen Abendessen, erwartet die gesamte Gruppe eine Entschuldigung von Bryce. Allerdings sieht er den Fehler nicht bei sich und die Situation eskaliert erneut. Währenddessen nähern sich Booka und Brett erneut an. Belinda plant einen Abend, bei dem die Frauen und Männer jeweils unter sich bleiben. Die weibliche Runde hofft, dass Melissa ebenfalls erscheinen wird. Doch das Paar kapselt sich weiterhin von allen ab.

