sixxStaffel 8Folge 28vom 12.04.2024
66 Min.Folge vom 12.04.2024Ab 12

Nach den finalen Dates steht nun die letzte Dinnerparty an, allerdings kommen Melissa und Bryce nicht. Daraufhin genießt die Gruppe einen entspannten Abend, ohne Diskussionen und Streit. Doch die ausgelassene Stimmung hält nicht lange an, da die Experten den Paaren jeweils eine individuelle Wahrheitsbox vorbeibringen. Nun muss jeder seinem Partner Fragen beantworten, die bislang vermieden wurden.

