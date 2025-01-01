In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 15: Niklas - Kuss mit Folgen
42 Min.Ab 12
Lehrer Niklas (37) zieht nach der Trennung von seiner Frau in ein Dorf außerhalb von Hannover. Sein Neustart läuft blendend, bis die zehnjährige Leonie für Aufruhr sorgt. Das Mädchen erhebt schwere Vorwürfe: Niklas habe sich ihr unsittlich genähert. Auf einen Schlag hat der zugezogene Niklas das ganze Dorf gegen sich. Als die Polizei keine Beweise für die Tat finden kann, beschließen die Bewohner selbst dafür zu sorgen, dass der "Fremde" seine gerechte Strafe erhält.
