Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Tim - Tödlicher One Night Stand

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1
Tim - Tödlicher One Night Stand

Tim - Tödlicher One Night StandJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 1: Tim - Tödlicher One Night Stand

43 Min.Ab 12

Der erfolgreiche Art Director Tim (35) ist der Shootingstar in seiner Werbeagentur. Doch privat hat er weniger Glück. Da lernt Tim in der U-Bahn die attraktive Studentin Julia kennen. In einem verhängnisvollen Moment entscheidet sich Tim, mit Julia auf ein Hotelzimmer zu gehen. Doch anstatt eines sexuellen Abenteuers erlebt Tim einen Hotelüberfall und gerät plötzlich selbst unter Mordverdacht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen