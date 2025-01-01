Tim - Tödlicher One Night StandJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 1: Tim - Tödlicher One Night Stand
43 Min.Ab 12
Der erfolgreiche Art Director Tim (35) ist der Shootingstar in seiner Werbeagentur. Doch privat hat er weniger Glück. Da lernt Tim in der U-Bahn die attraktive Studentin Julia kennen. In einem verhängnisvollen Moment entscheidet sich Tim, mit Julia auf ein Hotelzimmer zu gehen. Doch anstatt eines sexuellen Abenteuers erlebt Tim einen Hotelüberfall und gerät plötzlich selbst unter Mordverdacht ...
