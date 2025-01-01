In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 8: Kim - Gefährliche Vorurteile
41 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Mutter Kim (40) kann es nicht fassen: Ihre 17-jährige Tochter hat einen afghanischen Freund. Kim verbietet ihr die Beziehung zu Mehmet, doch sie will ihn nicht verlassen. Als Kim Zeugin einer tödlichen Schlägerei wird, in die Mehmet verstrickt ist, sieht sie sich in ihren schlimmsten Vorurteilen bestätigt. Ohne es genau gesehen zu haben sagt Kim aus, dass Mehmet der Mörder ist. Mit dieser Falschaussage bringt sie sich und ihre Tochter in größte Gefahr.
